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Beni Bırakma son bölüm full izle! Beni Bırakma 285. bölüm tek parça izle

Giriş Tarihi: 13.09.2019, 18:41

Beni Bırakma'nın 13 Eylül Cuma günü ATV ekranlarında saat 14.00'de yayınlanan son bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi. Heyecan dolu son bölümün ardından izleyiciler Beni Bırakma'nın 285. bölümünü internette aramaya başladı. Beni Bırakma 285. bölüm tek parça full izle seçeneği ile yeniasir.com.tr'de.

BENİ BIRAKMA'NIN 285. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Zengin biriyle evlenmeyi her şeyden çok isteyen ve bunun için Emre'nin peşinden bir an olsun ayrılmamaya çalışan Banu, Elif ve Emre arasında bir ilişki olduğunu düşünür. Arzu, Emre'nin yanında olduğunu söylemek için vakfa geldiğinde Elif'le, Emre'yi görür, aralarında bir şey olduğunu sanır, umutlanır.

ÖZGE, TARIK'I DOĞUM GÜNÜNE DAVET EDİYOR! TARIK'IN PLANI NE?

Tarık, Özge'nin doğum günü partisine katılır. Sıla'nın damarına iyice basmak için Özge'ye yakın ve ilgili davranır. Bu ilgiden çok hoşlanan Özge, Tarık'tan iyice etkilenmeye başlar. Bu arada Meltem de Tarık planını rahatça uygulasın diye Kerem'i şirkette çeşitli bahanelerle tutmaya çalışmaktadır.

CENGİZ, KUDRET'İN TEHDİDİYLE EMRE'Yİ EVLENDİRMEYE KALKIYOR

Cengiz, Kudret'in tehdidiyle Emre'yi evlendirmeye kalkar. Arzu ve Emre çok sert tepki verirler.

ORTALIK İYİCE KARIŞIYOR

Arzu, Emre'nin yanında olduğunu söylemek için vakfa geldiğinde Elif'le, Emre'yi görür, aralarında bir şey olduğunu sanır, umutlanır. Bu sırada temizlenen elbiseyi Emre, Elif'e yollayınca mahallede olay çıkar. Bunu öğrenen Banu, Yeşim'i doldurur. Elif de Emre'nin elbiseyi göndermesini yanlış anlar ve hesap sormak için Emre'ye gittiğinde ortalık iyice karışır.

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