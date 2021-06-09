  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekran Bir Zamanlar Çukurova 100. bölüm fragmanı...

    Bir Zamanlar Çukurova 100. bölüm fragmanı...

    Giriş Tarihi: 09.06.2021, 14:30

    100 haftadır her perşembe Bir Zamanlar Çukurova’yı en çok izlenen dizi yapan izleyici, bu özel bölümünde hikayenin ve karakterlerin yine pek çok kırılma noktasına şahitlik edecek. Bu hafta yine ağır hesaplaşmalar, ortaya çıkan büyük sırlar var!

    SEVDA ARTIK SADECE KIZINI KORUMANIN PEŞİNDE!

    Sevda kızını korumak için, her şeyi göze alır. Konaktan para alıp, onu İstanbul'a götürecektir. Ama işler planlandığı gibi gitmeyince, Sevda için de zor günler başlayacaktır.

    Demir için de Züleyha için de artık Sevda, yuvalarını dağıtmak için gizli planlar yapan bir düşmandır! Ailenin büyüğü olarak gördüğü saygıyı kaybedip bir yabancıya dönüşecektir!

    ÜMİT HAYATINI HİÇE SAYARAK BEBEĞİ DOĞURMAK İSTİYOR

    Demir, Ümit'in bebeği doğurmaması için her yolu denemeye kararlıdır! Züleyha, bebeği konakta büyütmeyi bile teklif etse Demir'in öfkesi yine tüm Çukurova'yı saracak, Ümit'i dört koldan arayıp bulacaktır! Tüm bu koşturmaca içinde, Sevda, elindeki tek kozu, Züleyha ile ortak oldukları suçu ortaya atar! Bu arada, Demir ve Züleyha henüz bilmese de, Betül ve Şermin de diğer cepheye yardıma başlayacaktır!

    FEKELİ KONAĞINA YİNE BİR ATEŞ DÜŞER!

    Yamanlar, kelimenin tam anlamıyla birbirlerine düşmüşken, şehri donatan ilanlarla Ümit'i ve Sevda'yı kapı dışarı eden Fekeli, konuyla daha fazla ilgilenecek vakit bulamayacaktır. Müjgan'ın kaybının ardından, tüm intikam yeminlerini toprağa gömen Fikret, şimdi kendini bambaşka bir mücadelenin içinde bulacaktır. Önce kapılarını çalan bir avukat sonra da Kerem Ali'nin yaşam mücadelesi içine düşmesi, Fikret, Fekeli ve Lütfiye'nin ocağına da kalbine de yeniden ateş düşürecektir!

    CUMALİ NEDEN ÜZÜM KIZIN PEŞİNDE?

    Konakta, Sevda ve Ümit'in peşindeki trafik hiç bitmezken, Demir ve Züleyha da bir içeri bir şehre koşturur. Bahçede ise Saniye'yi delirten gelişmeler yaşanacaktır! Cumali, sürekli Üzüm kızın peşindedir. En son Saniye ikisini giderken görünce de konağın içine kadar duyulacak olaylar patlayacaktır!

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bir Zamanlar Çukurova 100. bölüm fragmanı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ankara'da
    Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ankara'da
    60 yıllık çile dinamitle son buldu! Böyle havaya uçuruldu
    60 yıllık çile dinamitle son buldu! Böyle havaya uçuruldu
    Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na bu görüntülerle tepki gösterdi
    Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na bu görüntülerle tepki gösterdi
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Şimdi de suç örgütlerine bel bağladılar...
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Şimdi de suç örgütlerine bel bağladılar...
    ‘Kimsesiz Doğan Baba’ infaz edildi I EDHO özel video
    ‘Kimsesiz Doğan Baba’ infaz edildi I EDHO özel video
    Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm fragmanı
    Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm fragmanı
    ‘Kimsesiz Doğan Baba’ infaz edildi I EDHO özel video
    ‘Kimsesiz Doğan Baba’ infaz edildi I EDHO özel video
    Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm fragmanı
    Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm fragmanı izle
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. yeni bölüm fragmanı
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. yeni bölüm fragmanı izle
    Kardeşlerim 17. yeni bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 17. yeni bölüm fragmanı
    Bozkır Arslanı Celaleddin 4. yeni bölüm fragmanı...
    Bozkır Arslanı Celaleddin 4. yeni bölüm fragmanı...
    Kalp Yarası'ndan 2. fragman
    Kalp Yarası 2. fragman izle