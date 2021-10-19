Bir Zamanlar Çukurova 109. yeni bölüm fragmanı izle

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Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin bu haftaki bölümünde Demir'in Hülya'ya yazdığı mektubu okuyan Züleyha, Ayten'in söylediklerinin doğru olduğunu anlar ve Hülya ile yüzleşmek için İzmir'e gitmeye karar verir. Hakan bunu duyunca tedirgin olup Züleyha'ya mani olmaya çalışır. Züleyha'nın vazgeçmeyeceğini anlayan Hakan, onunla birlikte İzmir'e doğru yola koyulur. Fikret ise Züleyha'nın İzmir'e Hakan'la birlikte gittiğini öğrenince küplere biner. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı...

LÜTFİYE ŞÜPHELERİNİN PEŞİNDE!

Fekeli'nin Isparta'ya gittiğini öğrenen Lütfiye için parçalar birleşmeye başlar. Fekeli'nin Mehmet Kara'yı soruşturduğunu anlayınca kendisi de Isparta'ya gidip Fekeli'nin ne öğrendiğini anlamak için Saniye ile birlikte yollara düşer. Ancak onları takip eden Abdülkadir, Mehmet Kara'nın gerçek kimliğinin açığa çıkmasına izin vermemeye kararlıdır.

ANİDEN ZENGİNLEŞEN ŞERMİN DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKİYOR

Betül'ün arazi satışından kazandığı paraları gören Şermin havalara uçar. Paraları harcama derdine düşen Şermin'i Betül'ün nasihatleri de durduramaz ve Şermin, Abdülkadir'in otomobil dükkânından altına lüks bir araba çeker. Şermin'in konağa arabayla geldiğini gören Saniye, Betül'den şüphelenmeye başlar.