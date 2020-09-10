Bir Zamanlar Çukurova 3. sezonuyla başlıyor!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/bir-zamanlar-cukurova-3-sezonuyla-basliyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Vahide Perçin ve Uğur Güneş’in rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 3. sezonu ile seyircisiyle buluşmaya hazırlanan ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosu da yeni oyuncularla güçlendirildi. Bu sezon, ekibe dahil olan yeni oyuncu kadrosuyla, ekranda Bir Zamanlar Çukurova fırtınası esecek! İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 3. sezon fragmanı!