Bir Zamanlar Çukurova 36. bölüm fragmanı

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Bir Zamanlar Çukurova soru işaretleri ile dolu bir bölüm ile sezon finaline girmişti. Dizinin yeni sezonunda neler olacağı heyecanla beklenirken Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezon 56. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni sezonda Züleyha çocuğunu aldıracak mı?, Demir Züleyha'dan özür dileyecek mi?, Gaffur, Saniye'den ayrılıp Seher ile evlenecek mi?, Ortadan kaybolan Hünkar nerede? soruları yanıtlarını bulacak. Hilal Altınbilek ve Murat Ünalmış'ın başrollerinde yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova 19 Eylül Perşembe akşamı ATV ekranlarında yeni sezon bölümleri ile başlıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 56. bölüm fragmanı...