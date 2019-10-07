Bir Zamanlar Çukurova 39. yeni bölüm fragmanı izle

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Bir Zamanlar Çukurova'nın 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 38'inci bölüme Yılmaz, Züleyha ve Demir arasında gergin anlar yaşandı. Yılmaz Züleyha'dan vazgeçmezken Demir'de aşkı için tüm gemileri yakmaya karar verdi. İşte Bir Zamanlar Çukurova 39. yeni bölüm fragmanı...