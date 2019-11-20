Bir Zamanlar Çukurova 45. yeni bölüm fragmanı izle

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atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova heyecan dolu bir bölümle izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Barışmak için yan yana gelinen buluşmadan yeni bir savaş çıkıyor. Demir annesinin, Yılmaz Müjgan ve Fekeli’nin zoruyla yan yana gelir. Ama buluşmanın “barışma” kısmı, ilk dakikada alevli tartışmalara ev sahipliği yapacaktır! Ardından da iki aile uzun süre bir araya gelemeyecek bir hale geliyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 45. yeni bölüm fragmanı... Evdeki buluşmanın ardından Yılmaz, bir barışma adımı daha atacaktır. Ancak bu adımın sonunda da Demir ve Yılmaz bu kez çarşının ortasında yine restleşecektir!