 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Ekran > Bir Zamanlar Çukurova 45. yeni bölüm fragmanı izle

Bir Zamanlar Çukurova 45. yeni bölüm fragmanı izle

Giriş Tarihi: 20.11.2019, 10:57

atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova heyecan dolu bir bölümle izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Barışmak için yan yana gelinen buluşmadan yeni bir savaş çıkıyor. Demir annesinin, Yılmaz Müjgan ve Fekeli’nin zoruyla yan yana gelir. Ama buluşmanın “barışma” kısmı, ilk dakikada alevli tartışmalara ev sahipliği yapacaktır! Ardından da iki aile uzun süre bir araya gelemeyecek bir hale geliyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 45. yeni bölüm fragmanı... Evdeki buluşmanın ardından Yılmaz, bir barışma adımı daha atacaktır. Ancak bu adımın sonunda da Demir ve Yılmaz bu kez çarşının ortasında yine restleşecektir!

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bir Zamanlar Çukurova 45. yeni bölüm fragmanı izle haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Çanakkale'de genç kadından duygulandıran hareket! O anlar böyle kaydedildi
Çanakkale'de genç kadından duygulandıran hareket! O anlar böyle kaydedildi
Türkiye Genelinde Hava Durumu
Türkiye Genelinde Hava Durumu
Yürekleri ağza getiren anlar böyle kaydedildi! Leopar saldırısından son anda kurtuldu
Yürekleri ağza getiren anlar böyle kaydedildi! Leopar saldırısından son anda kurtuldu
Denizli'deki tamirhane yangınında 13 araç zarar gördü
Denizli'deki tamirhane yangınında 13 araç zarar gördü
Denizli'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Denizli'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
EDHO'da nefes kesen sahne!
EDHO'da nefes kesen sahne!
EDHO'da nefes kesen sahne!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. bölüm izle! EDHO son bölüm tek parça izle
Kim Milyoner Olmak İster 845. son bölüm tek parça izle! 18 Kasım Milyoner yeni bölüm izle
Kim Milyoner Olmak İster 845. son bölüm tek parça izle! 18 Kasım Milyoner yeni bölüm izle
Kuruluş Osman 1. bölüm 3. fragmanı izle
Kuruluş Osman 1. bölüm 3. fragmanı izle
Kimse Bilmez 22. bölümünde Ali ve Sevda'nın bu sahnesi izleyiciyi ekrana kilitledi
Kimse Bilmez Ali ve Sevda'nın bu sahnesi izleyiciyi ekrana kilitledi! Sevda intihar mı edecek?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. yeni bölüm fragmanı izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. yeni bölüm fragmanı izle
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru!
Kim Milyoner Olmak İster'e 'Ezel' sorusu damga vurdu! İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 844. bölümünün soruları ve cevapları