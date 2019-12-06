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Bir Zamanlar Çukurova 47. bölüm tek parça izle

Giriş Tarihi: 06.12.2019, 00:22

Bir Zamanlar Çukurova'nın 47. bölümü atv ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Bir Zamanlar Çukurova bu hafta aşkın zamana karşı verdiği savaş ile ekranlardaydı. Şermin'in Hünkar'dan intikam hareketi, "Devlerin Aşkı"nı Çukurova'ya duyuruyor. Şermin'in gizlice çektiği fotoğraf gazetede yer alınca, hem konakta hem tüm Adana'da yer yerinden oynayacak. Hünkar'ın itibarını yok etmek için yapılan plan, Fekeli'yi adeta ateşliyor. Fekeli önce, mahremini ortaya dökenleri bulmak için eline silahını alıyor. Sonra da iki ailenin ve tüm hastane personelinin önünde Hünkar'a 40 yıl gecikmiş sorusunu soruyor: ​Benimle evlenir misin?​ İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 47. bölüm tek parça izleme ekranı...

DEMİR AKLINI KAYBEDECEK! YILMAZ İSE ZAFER SARHOŞLUĞU İÇİNDE!

Gazete haberi, Demir'i annesinden vazgeçme noktasına getirecektir. Yılmaz ise, bu durumu bir zafer olarak nitelendirir. İkisinin de kendi aşkları için girdikleri savaş, gözlerini "aşk" göremeyecek kadar kör etmiştir.

ZÜLEYHA VE YILMAZ AYNI OTOMOBİLDE!

Gaffur'un bir türlü tamirhaneye götüremediği otomobili Züleyha'yı yine yolda bırakır. Yılmaz'ın bir kez daha Züleyha ve Adnan'ı aracına alması Demir'i çıldırtır. Ancak, Yılmaz ve Züleyha çiftliğe ulaştığı andan itibaren gelişen olaylar, kimsede bu durumu sorgulayacak hal de bırakmayacaktır.

AŞKIN ALEVİ FADİK'İ Mİ SARDI?

Gülten'e ilgisini fark etse de, Çetin'e ilgi göstermekten vazgeçmeyen Fadik, gittikçe de kendini kaptırır. Aslında kendisiyle ilgilenildiğine inanmak için elinden geleni yaparken, aşk ateşiyle birlikte kendini gerçekten alevler içinde buluverir!

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