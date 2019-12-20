Bir Zamanlar Çukurova 49. bölüme damga vuran sahne!

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Bir Zamanlar Çukurova'nın dün akşam yayınlanan 49. bölümünde nefes kesen sahneler yaşandı. atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar ve Züleyha'nın yüzleştiği sahne büyük ses getirdi. İşte reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'de büyük beğeni toplayan o sahne...