 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Ekran > Bir Zamanlar Çukurova 50. yeni bölüm fragmanı izle

Bir Zamanlar Çukurova 50. yeni bölüm fragmanı izle

Giriş Tarihi: 21.12.2019, 14:15

Perşembe akşamlarının en sevilen dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çukurova'da bu hafta neler yaşanacak merak ediliyor. Dizinin bir önceki bölümünde gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştı. İşte Bir Zamanlar Çukurova 50. yeni bölüm fragmanı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 49. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

FEKELİ'NİN AŞIK OLDUĞU HÜNKAR, ZÜLEYHA'NIN ANLATTIĞI HÜNKAR MI?
40 yıl boyunca aşkını kalbinde saklayan Fekeli, bu aşkı tam Hünkar dahil herkese haykırmışken, bambaşka hayatlar yaşadıkları zamanın Hünkar'ı ile karşılaşır! Nikah masasına gitmek üzere iken Züleyha, Fekeli'ye kaderini değiştiren gerçek Hünkar'ı anlattı. Fekeli duyduklarının şokunu yaşarken, Hünkar da kendi yaptıklarını ilk kez bu kadar çıplak haliyle Züleyha'dan duymanın şokundadır.

FEKELİ VE HÜNKAR EVLENDİ Mİ?
Tüm Adana, Fekeli ve Hünkar'ın evlilik haberiyle çalkalanırken, Demir'in ise annesine öfkesi soğuyacak gibi değil! Yaman efsanesini artık içinde Hünkar olmadan sürdürmeye kararlı olan Demir, geri dönülmez adımlar atacaktır. Ancak Demir'in annesine olan öfkesi bile Züleyha'nın yaptıklarını anlamasına yetmez! Züleyha'nın yaptıklarını öğrendiğinde bir kriz daha çıkacaktır.

MÜJGAN DA ARTIK BU SAVAŞA DAHİL!
Bir yandan Yılmaz'dan vazgeçmek istemeyen, bir yandan da yaptıklarını bir türlü hazmedemeyen Müjgan, küçük konaktaki hayatıyla birlikte savaşın içinde yer almaya başlar. Behice'nin verdiği akıl ile artık gözünü Züleyha'dan ayırmayacaktır.

GÜLTEN, ÇETİN'E RAĞMEN EVLENECEK Mİ?
Çetin'le evlenmesinin doğru olmayacağına inancı süren Gülten, Rüstem'le buluşup bir an önce evlenmek için hazırlıklara başlar. Tüm bu olan biten Çetin'i daha çok çileden çıkaracaktır.

HATİP'İN YÜKSELİŞİ!
Şermin, Behice ile ittifak yaparak Yamanları bitirme hayallerine devam eder. Hatip'le de gizli gizli görüşürler. Behice bu durumu fark etse de sesini çıkarmayacaktır. Hatip'in Adana cemiyet ve ticaret hayatı içinde elde edeceği bir başarı ise herkesi çok şaşırtacaktır. Üstelik bu başarı, Demir ve Yılmaz arasındaki savaşı da bambaşka bir cepheye taşıyacaktır.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bir Zamanlar Çukurova 50. yeni bölüm fragmanı izle haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Bodrum'daki vinç kazası kamerada
Bodrum'daki vinç kazası kamerada
Celal Şengör'den Kanal İstanbul itirafı!
Celal Şengör'den Kanal İstanbul itirafı!
CHP'de 25 milyonluk rüşvet krizi!
CHP'de 25 milyonluk rüşvet krizi!
Savcıların Sinan Aygün'ü dinlemesi lazım!
Savcıların Sinan Aygün'ü dinlemesi lazım!
CHP'li Aygün: Mansur Yavaş'ı FETÖ CHP'den aday yaptı
CHP'li Aygün: Mansur Yavaş'ı FETÖ CHP'den aday yaptı
İnternet ortamında bilgilerimiz güvende mi?
İnternet ortamında bilgilerimiz güvende mi?
Hünkar ve Züleyha yüzleşiyor!
Bir Zamanlar Çukurova 49. bölüme damga vuran sahne!
Kuruluş Osman 5. bölüm tek parça izle
Kuruluş Osman 5. bölüm tek parça izle
Kuruluş Osman 6. bölüm fragmanı izle
Kuruluş Osman 6. bölüm fragmanı izle
Edebalı, Bala Hatun'u ziyaret ediyor!
Edebalı, Bala Hatun'u ziyaret ediyor! Kuruluş Osman yeni bölüm
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. bölüm tek parça izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. bölüm tek parça izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. yeni bölüm fragmanı izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. yeni bölüm fragmanı izle