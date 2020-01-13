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Bir Zamanlar Çukurova 51. yeni bölüm fragmanı

Giriş Tarihi: 13.01.2020, 10:27

atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çukurova'da bu hafta neler olacak merak ediliyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 51. yeni bölüm fragmanı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 50. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

MÜJGAN ARTIK ZÜLEYHA'NIN BÜYÜK SIRRINI BİLİYOR!

Sabahattin ve Züleyha dertleşirken yan odaya malzeme almaya giren Müjgan her şeyi duymuştur. Adnan'ın Yılmaz'ın oğlu olduğunu öğrenmek, artık Züleyha'ya karşı önlenemez bir öfke yansıtmasına neden olacaktır!

Müjgan bu sırla yaşamaya çalışırken, Yaman Holding'in 35. Kuruluş yıldönümünde Züleyha, Demir ve Hünkar, birlikte Çukurova'lıları ağırlar ve gazeteler mutlu aile tablosunun boy boy fotoğraflarını yayınlar.

Geceye davet edilmeyen Şermin ve yanlışlıkla davet edilen Hatip ve Naciye de orada olacaktır! Şermin babasının adı anılmadığı için öfke kusmaya gelmiştir ama Naciye'nin öfkesini hesap edememiştir!

DEMİR VE HÜNKAR İHALENİN, FEKELİ VE YILMAZ İSE YENİ BİR ORTAKLIĞIN PEŞİNDE!

Fekeli ve Hünkar'ın kıyılamayan nikahının dedikodusu halen Çukurova'da gündemin üst sıralarında yer alsa da, iki taraf da konuyu tamamen kapatmıştır. Hünkar ve Demir'in arası düzelmemiş bile olsa, iş için birlikte hareket etmek işlerine gelir. Büyük bir ihale için, mal toplamaya başlarlar. Fekeli ve Yılmaz ise İtalyan'lar ile bir ortaklık peşindedir. Bu ortaklık ile tüm Çukurova'nın sulama işini almayı planlarlar. Ancak, Hatip'in Şermin vasıtasıyla öğrenip getirdiği bir bilgi, Yılmaz ve Fekeli'ye büyük bir kazancın kapısını açar! Üstelik onlara açılan kapı, Demir ve Hünkar'ın yüzüne kapanacaktır.

Bir Zamanlar Çukurova, yeni bölümüyle Perşembe akşamı 20.00'de atv'de.

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