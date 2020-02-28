Bir Zamanlar Çukurova 58. bölüm fragmanı yayınlandı! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle!

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Bir Zamanlar Çukurova 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova son bölüm fragmanı izle. Büyük hayran kitlesine sahip Bir Zamanlar Çukurova 57. bölümüyle izlenme rekorları kırdı. Dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın 57. bölümünde Müjgan, Yılmaz ile Züleyha'nın görüntülerini Demir'e göndermişti. Kaseti Hünkar Hanım ile birlikte izleyen Demir hayatının şokunu yaşadı. Büyük bir heyecanla bölüm sonunu getiren Bir Zamanlar Çukurova'da yeni bölüm merak konusu olmuştu. 5 Mart Perşembe günü ekrana gelecek olan Bir Zamanlar Çukurova 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diziye bu hafta "Beni mahvettin Züleyha!" sözü damga vurdu! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı...