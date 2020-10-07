ATV'nin sevilen dizilerinden birisi olan Bir Zamanlar Çukurova, yeni bölümüyle yine nefes kesecek. Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’ üçüncü sezonuyla yeniden perşembe gecelerinin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. İşte 67. bölüm fragmanı!
Bir Zamanlar Çukurova 67. bölüm fragmanı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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