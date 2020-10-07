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    Yeniasır TV Ekran Bir Zamanlar Çukurova 67. bölüm fragmanı!

    Bir Zamanlar Çukurova 67. bölüm fragmanı!

    Giriş Tarihi: 07.10.2020, 11:26

    ATV'nin sevilen dizilerinden birisi olan Bir Zamanlar Çukurova, yeni bölümüyle yine nefes kesecek. Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’ üçüncü sezonuyla yeniden perşembe gecelerinin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. İşte 67. bölüm fragmanı!

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