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    Yeniasır TV Ekran Bir Zamanlar Çukurova 68. yeni bölüm fragmanı

    Bir Zamanlar Çukurova 68. yeni bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 14.10.2020, 10:42

    Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 68. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hünkar ve Gülten’e veda ederek hem sevinçle hem mutluluk gözyaşları içinde konaktan çıkan Züleyha, iki çocuğu ile heyecanla gelecek hayalleri kurmaya başladı. Ancak buluşma yerine varmadan, yolunu öyle biri keser ki adeta dili tutulur! İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

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