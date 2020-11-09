Atv'nin en çok izlenen dizilerinden olan Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çukurova'da bu hafta neler yaşanacak? İşte "Bütün Çukurova şahidim olsun, annemin kanını yerde bırakmayacağım!" sözüyle yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 72.yeni bölüm fragmanı...
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