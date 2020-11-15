Bir Zamanlar Çukurova 73. yeni bölüm fragmanı izle

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/bir-zamanlar-cukurova-73-yeni-bolum-fragmani-izle" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 73. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü yine nefesleri kesecek. Behice öldü mü? Fikret, neyin peşinde? Yılmaz ve Züleyha artık kaçabilecek mi? İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde yaşanacaklar...