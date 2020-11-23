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    Bir Zamanlar Çukurova 74. yeni bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 23.11.2020, 13:06

    Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 74. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.Bir Zamanlar Çukurova dengelerin yeniden değiştiği bir bölümle seyirciyle buluşacak.Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı hikayesi ile reytinglerin zirvesindeki yerini koruyan ‘Bir Zamanlar Çukurova’ 74. bölümüyle ekrana gelecek.

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