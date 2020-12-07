Bir Zamanlar Çukurova 76. yeni bölüm fragmanı

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Atv'nin ilgi ile takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Dizinin yeni bölüm fragmanı "Bir daha hiç ayrılmayacağız..." başlığı ile yayınlandı. Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova’da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşktan yola çıkan dizi, zengin oyuncu kadrosuyla; iyileri kötülük, kötüleri vicdan sınavlarından geçiren hikâyesini anlatmaya devam ediyor. İşte Çukurova'nın 76. yeni bölümünde yaşanacaklar...