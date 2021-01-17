Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 80. yeni bölüm fragmanı ''Sen Hünkar'ın yerini aldın. Yeni Hanımağa sensin...'' başlığı ile yayınlandı. Dizinin yeni bölümü yine nefesleri kesecek. İşte Bir Zamanlar Çukurova 80. yeni fragmanı...
Bir Zamanlar Çukurova 80. yeni bölüm fragmanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.