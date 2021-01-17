Bir Zamanlar Çukurova 80. yeni bölüm fragmanı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/bir-zamanlar-cukurova-80-yeni-bolum-fragmani" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 80. yeni bölüm fragmanı ''Sen Hünkar'ın yerini aldın. Yeni Hanımağa sensin...'' başlığı ile yayınlandı. Dizinin yeni bölümü yine nefesleri kesecek. İşte Bir Zamanlar Çukurova 80. yeni fragmanı...