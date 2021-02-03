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    Yeniasır TV Ekran Bir Zamanlar Çukurova 82. yeni bölüm fragmanı

    Bir Zamanlar Çukurova 82. yeni bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 03.02.2021, 10:13

    Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Züleyha, Demir’in masasında bulduğu mektupla şaşkına dönecektir. Hünkar Yaman’ın eşyalarının satılacağı müzayede için işi başından aşkın olduğundan, mektubu kimin bıraktığının peşine düşemez hemen. Başarı ile biten gecenin sabahında başlayan çocuk kampı inşaatı, Çukurova’daki herkes için büyük bir sürpriz barındırmaktadır. İşte Çukurova yeni bölümde yaşanacaklar...

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