  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekran Bir Zamanlar Çukurova 86. yeni bölüm fragmanı izle

    Bir Zamanlar Çukurova 86. yeni bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 03.03.2021, 12:26

    Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı Dizinin sıkı takipçileri Çukurova yeni bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. Ümit, Yaman konağındaki yemeğin ardından yine Demir ile buluştuğu için mutludur. Ama Demir'in temkinli halleri canını sıkar. Tekrar karşılaştıklarında ise Demir'i baş başa kalmaya ikna eder. Birlikte tatile gitmeye karar verirler. Bu tatil, Demir'in uğrunda neredeyse Çukurova'yı yaktığı Züleyha'dan boşanma kararı vermesine neden olur. İşte Bir Zamanlar Çukurova 86. yeni bölüm fragmanı....

    FEKELİ 'FİKRET' GERÇEĞİNİ ÖĞRENDİ! ŞİMDİ NE YAPACAK?

    Fekeli, Fikret'e inanmak istemese de, Fikret'in anlattıklarına inanmak zorunda kalır. Fekeli, o yıllarda Fikret'in de annesinin de yanında olamadığına üzülürken, kardeşi Musa'nın gerçeği nasıl öğrendiğinin cevabını bulamaz. Adnan Yaman'ın suçu yüzünden Demir'den intikam alınmasını yanlış bulduğunu söyler ama Fikret'in deli öfkesini dindiremez! Fekeli artık bu acılarla, yeniden bir savaş ile sınanmaktansa ölmeyi dileyecek haldedir. Üstelik ne kadar istemese de bu savaşın içine hızla o da çekilecektir!

    FİKRET'İN İKİNCİ MEKTUBU DA ORTAYA ÇIKINCA SAVAŞ DA KAÇINILMAZ HALE GELİR

    Fikret'in ikinci mektubu da konakta ortaya çıkar! Züleyha mektubun gerçekliğinin iyice araştırılması gerektiğini ısrarla söylese de, Demir için artık bu durum bir savaş ilanıdır! Babasının günahı olmadığına ise yüzde yüz emindir! O, bu savaşı bildiği yoldan kazanmak için harekete geçer. Ama Züleyha'nın başka planları vardır. İlk olarak biraz araştırma yapar, ardından da Sevda ile İstanbul'a gitmeye karar verir.

    FİKRET VE MÜJGAN YİNE BİR DARGIN BİR BARIŞIK

    Fikret, Fekeli'ye her şeyi anlattıktan sonra, duygusal olarak çöker. Kötü bir gece geçirir. Eve döndüğünde ise Müjgan'la barışır. Geleceklerini konuşurlar ama Müjgan Fikret'in ilgisizliğinden hala mutsuzdur. Hastanede de Ümit, Müjgan ile olan gerginliği sona erdirmek için harekete geçer ve zeytin dalı uzatır. Müjgan da onunla dost olabilmek için adım atar. Ama iki kadın da henüz birbirlerinin Fikret ile ilişkisinin boyutunu bilmiyordur!

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bir Zamanlar Çukurova 86. yeni bölüm fragmanı izle haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Esra Erol, kadın ticareti yapan çeteyi ortaya çıkardı!
    Esra Erol, kadın ticareti yapan çeteyi ortaya çıkardı!
    Bilim Kurulu toplanıyor! Riskli iller için yeni kararlar alınacak mı?
    Bilim Kurulu toplanıyor! Riskli iller için yeni kararlar alınacak mı?
    Başkan Erdoğan açıkladı! İşte 11 maddelik İnsan Hakları Eylem Planı
    Başkan Erdoğan açıkladı! İşte 11 maddelik İnsan Hakları Eylem Planı
    CHP'li Başkan Halil Arda, CHP'li üyeyi zabıtalarla dışarı attırdı! İzmir Gaziemir Belediyesi karıştı
    CHP'li Başkan Halil Arda, CHP'li üyeyi zabıtalarla dışarı attırdı! İzmir Gaziemir Belediyesi karıştı
    Yeni normalde düğün ve nikahlar nasıl olacak?
    Yeni normalde düğün ve nikahlar nasıl olacak?
    Yüz yüze eğitim başladı!
    Yüz yüze eğitim başladı!
    Kardeşlerim 3. bölüm fragmanı izle
    Kardeşlerim 3. bölüm fragmanı izle
    Maraşlı 8. yeni bölüm fragmanı
    Maraşlı 8. yeni bölüm fragmanı izle
    Akıncı 9. bölüm fragmanı izle
    Akıncı 9. bölüm fragmanı izle
    Kuruluş Osman 48. bölüm fragmanı izle
    Kuruluş Osman 48. bölüm fragmanı izle
    Bir Zamanlar Çukurova
    Bir Zamanlar Çukurova 85. yeni bölüm fragmanı izle
    Sadakatsiz 19. yeni bölüm fragmanı! Diziye Cemal Hünal katıldı
    Sadakatsiz 19. yeni bölüm fragmanı! Diziye Cemal Hünal katıldı