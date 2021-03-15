Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm fragmanı

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Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz hafta heyecan dolu bir finale sahne olan bölüm sonrası 'Çukurova yeni bölüm fragmanı izle' aramaları yapılıyor. Dizinin heyecan dolu yeni bölümünde Hülya Darcan, Lütfiye karakteri ile kadroya katılıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı...