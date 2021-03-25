Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm fragmanı

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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü ile bu akşam Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. 'Çukurova yeni bölüm fragmanı izle' aramaları da yoğunlaştı. Dizinin yeni bölümünde Ümit konusu vicdanını sızlatsa da, tüm yaşananların ardından Züleyha'nın kalbini gerçekten açması, Demir'i çok mutlu eder. Büyük bir savaşın ve iki çocuğun ardından ilk kez kalpleri aynı anda birbirleri için çarpan Züleyha ve Demir, baş başa bir tatil geçirmek ve hayatlarında ilk kez gerçekten bir çift olabilmek için tatile giderler. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı....

ZÜLEYHA İLE RÜYALARI GERÇEK OLAN DEMİR, ÜMİT'E NE DİYECEK?

Demir ve Züleyha'nın hem evde hem iş hayatında yakaladığı mutluluk, Ümit'i yıkar! Sevda da durumu anlamış ve Ümit'in kapısına dayanmıştır. Şimdi Ümit, yuva yıkan kadın hikâyesinin başkahramanı olmak üzeredir! Bir kumpas için başlayan hikâyede Ümit şimdi Demir'den vazgeçebilecek mi?

Ümit'e kapıldığını düşünürken, Züleyha'dan beklediği aşkın karşılığını gören Demir ise hem onu kırmadan hem de konu Züleyha'nın kalbini kıracak hale gelmeden, konuşmaya çalışır. Sevda da, babasına benzemesini istemediği Demir'in peşindedir.

ZÜLEYHA FEKELİ KONAĞI'NIN NEŞESİ LÜTFİYE İLE TANIŞIYOR!

Gelişi ile uzun zamandır yas evi halinde duran Fekeli konağına neşe getiren Lütfiye, Züleyha'nın ziyareti ile onu da kendine hayran bırakır. Adnan'ı Fekeli'ye götüren Züleyha, Fekeli'den savaşı durdurması için yardım ister.

Fekeli de Lütfiye'nin hem konağa hem de hayatlarına getirdiği neşenin farkındadır. Üstelik ailesinin bir arada tutmak için ona ihtiyacı vardır.

FİKRET MÜJGAN'DAN DA SAVAŞINDAN DA VAZGEÇMİYOR !

Müjgan, bir kez daha intikam savaşı peşinde bir adamla olmak istemiyordur. Fikret'i vazgeçirmeye çalışır ama bu aralarının daha gerilmesine neden olur. Fikret ise Müjgan'ı kaybetmek istemediğine karar vermiştir. Onu, kendi hikâyesinin haklılığına da aşkına da inandırmak isteyecektir.

Lütfiye ise, en başından bu yana bildiği sırları kendine saklasa da Fikret ile konuşup onu vazgeçirmeye çalışır ama tüm çabalar nafiledir. Fikret, savaşından vazgeçmeyecektir. Üstelik şimdi bir de mağlubiyet yaşamış hissetmektedir. Bunun intikamını almalıdır!

ARTIK ÇUKUROVA'DA İKİ HANIMAĞA VAR: SEVDA VE ZÜLEYHA!

En başından bu yana, Züleyha ve Demir'in evliliklerinin kâğıt üzerinde kalmaması gerektiğine inanan ve her ikisini de birbirlerine tekrar kalplerini açabilmeleri için teşvik eden Sevda, mutluluklarına gölge düşmemesi için Ümit'in de karşısına çıkar. Çukurova'ya da konaktaki hayata da alışmıştır. Artık yardım eli uzatmaktan da gerektiğinde kötülüklere karşı durmaktan da çekinmeyen bir Sevda vardır. Züleyha ile birlikte Çukurova'da her geçen gün farklı hikâyeler ile gönülleri fethedeceklerdir.

VE SAVAŞ BAŞLADI!

Demir, Ümit meselesini halletmeye çalışırken bir yandan da işleri büyütmeye çalışır. Çiftlik ile ilgili tüm konularla hanımağalar ilgilenmektedir ve Demir de bundan gurur duyacaktır. İşlerini halletmek için yoldayken gördüğü bozulmuş bir araba, bu kez Ümit gibi bir rüzgarı değil, savaşı karşısına çıkaracaktır! Demir, ummadığı bir anda kendini çok şaşıracağı bir yerde bulacaktır.