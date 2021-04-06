Bir Zamanlar Çukurova 91.bölüm fragmanı

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Atv ekranlarında Perşembe akşamları izleyicisi ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'dan çok özel bir tanıtım yayınlandı. 3 sezon boyunca Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin, tanıtımda yer alan şiiri seslendirdi. İşte Bir Zamanlar Çukurova'dan çok özel fragman...