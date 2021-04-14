Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm fragmanı

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Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı topraklarda bu hafta 40 yıllık bir sır daha açığa çıkarken, bir kez daha intikam ateşi alev alev Yaman çiftliğini saracak. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde yaşanacaklar...