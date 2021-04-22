Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm 2. fragman izle

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/bir-zamanlar-cukurova-93-bolum-2-fragman-izle" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Bir Zamanlar Çukurova 93. Bölüm öncesinde çıkan ikinci fragmanda yer alan sahneler büyük heyecan yarattı. Fekeli kanlar içinde yere yığılırken, Züleyha’nın hamile olduğu ortaya çıkıyor. Sevda ise Ümit’e ondan zorla alındığını anlatıyor ve anne - kız sarılıyor. Züleyha’nın kaza yaptığını gören Ümit onu bırakıp gidiyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı...