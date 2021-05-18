Perşembe akşamları Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı "Karım çocuğum içeride diyorum!" başlığı ile yayınlandı. Dizinin bu hafta yayınlanacak olan bölümünde yine heyecan dorukta olacak. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı...
Bir Zamanlar Çukurova 97. yeni bölüm fragmanı izle haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.