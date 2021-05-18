Bir Zamanlar Çukurova 97. yeni bölüm fragmanı izle

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/bir-zamanlar-cukurova-97-yeni-bolum-fragmani-izle" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Perşembe akşamları Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı "Karım çocuğum içeride diyorum!" başlığı ile yayınlandı. Dizinin bu hafta yayınlanacak olan bölümünde yine heyecan dorukta olacak. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı...