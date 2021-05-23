Bir Zamanlar Çukurova 98. yeni bölüm fragmanı izle

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/bir-zamanlar-cukurova-98-yeni-bolum-fragmani-izle" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Perşembe akşamlarının en sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İlayda Çevik dizinin bu hafta yayınlanacak olan bölümüne Şermin Yaman’ın kızı, Demir Yaman’ın kuzeni Betül karakteriyle dâhil oluyor. Dönemin şartlarında, Paris tozu yutarak Çukurova’ya gelmiş biri olarak sosyal statüsünü bir miktar kibir ile de bezeyen Betül, ortalığın toz duman olduğu günlerde Adana’ya ayak basacak.