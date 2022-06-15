  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekran Bir Zamanlar Çukurova final bölümü fragmanı izle

    Bir Zamanlar Çukurova final bölümü fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 15.06.2022, 12:17

    Atv'nin sevilerek izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova ekranlara veda ediyor. Her bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'nın final bölümü nefesleri kesecek. İşte merakla beklenen final bölümü fragmanı...

    Hakim 10. bölüm fragmanı
    Hakim 10. bölüm fragmanı
    Yalnız Kurt 20.bölüm 2.fragmanı
    Yalnız Kurt 20.bölüm 2.fragmanı
    Kardeşlerim 56. bölüm 2.fragmanı
    Kardeşlerim 56. bölüm 2.fragmanı
    Sevmek Zamanı 1.bölüm 3.fragmanı
    Sevmek Zamanı 1.bölüm 3.fragmanı
    Kuruluş Osman 98. bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 98. bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 56. bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 56. bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 97. bölüm 2. fragmanı
    Kuruluş Osman 97. bölüm 2. fragmanı
    Yalnız Kurt 20. bölüm fragmanı
    Yalnız Kurt 20. bölüm fragmanı
    Bir Zamanlar Çukurova 140. bölüm fragmanı
    Bir Zamanlar Çukurova 140. bölüm fragmanı
    Destan 26. bölümünün 2. fragmanı
    Destan 26. bölümünün 2. fragmanı
    Destan 26. bölüm fragmanı
    Destan 26. bölüm fragmanı
    Destan 26. bölüm fragmanı
    Destan 26. bölüm fragmanı 5.6.2022 16:02:06
    Hakim 9. bölüm 2. fragmanı
    Hakim 9. bölüm 2. fragmanı 5.6.2022 16:02:06
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    141 bölüm boyunca standardını hiç düşürmeden yoluna devam eden 'Bir Zamanlar Çukurova,' terzi yamağı Züleyha'nın (Hilal Altınbilek) Çukurova'ya gelişiyle başlayan unutulmaz öyküsü boyunca birbirinden unutulmaz karakterlere ev sahipliği yaptı. Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı topraklarda hüzün, sevinç, öfke bir arada yaşandı.

    'Bir Zamanlar Çukurova'nın final bölümünde, Abdülkadir ve Betül sınırı geçmeyi başarırken kontrole takılan Vahap kaçmak zorunda kalır. Hakan'ın katilinin Halep'te olduğunu öğrenen Züleyha, Fikret'in de desteği ile Abdülkadir ve Betül'ü yakalayıp adalete teslim eder. Betül, Hakan Gümüşoğlu'nun katili olarak müebbet hapis cezasına çarptırılır.

    Çukurova'ya adalet getirmenin gururunu yaşayan Züleyha, Fikret ve Zeynep'in düğünü için tüm imkânlarını seferber ederken, ağabeyi Abdülkadir'in intikamını almak isteyen Vahap, üzerine bağlı bombalarla konağı basar!

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar
    Temmuz düzenlemesi kimleri kapsayacak?
    Temmuz düzenlemesi kimleri kapsayacak?
    Denizli’deki çifte cinayette yeni gelişme! Gençlerin cesetleri su kuyusunda bulundu
    Denizli'deki çifte cinayette yeni gelişme! Gençlerin cesetleri su kuyusunda bulundu
    Alkollü sürücünün uyanıklığı! Kontrol noktasından kaçtı drone yakaladı
    Alkollü sürücünün uyanıklığı! Kontrol noktasından kaçtı drone yakaladı
    Başkan Erdoğan’dan Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni’nde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde önemli mesajlar
    Afyonkarahisar’da polis driftçileri affetmedi! 40 bin lira ceza kesildi
    Afyonkarahisar'da polis driftçileri affetmedi! 40 bin lira ceza kesildi