Bir Zamanlar Çukurova sezon finali fragmanı izle

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/bir-zamanlar-cukurova-sezon-finali-fragmani-izle" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova nefes kesen bir bölümle sezon finali yapıyor. ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın iki ezeli düşmanı Demir ve Fikret dost oluyor. Ama ikisinin dostluğu, hain düşmanlarla baş etmeye yetecek mi? Çünkü Çukurova’da taş taş üstünde kalmıyor, Yaman Konağı bir kez daha alev alev yanıyor! İşte Bir Zamanlar Çukurova sezon finali fragmanı...