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    Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha kendini yakmak istedi ve...

    Giriş Tarihi: 12.03.2020, 23:11

    ATV'nin perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, Züleyha'nın intihar kalkışmasıyla sosyal medyaya damga vurdu. Züleyha, "Bütün Çukurova’ya vasiyetim, çocuklarıma sahip çıkın" sözleriyle dikkatleri üzerine çekti. Bir Zamanlar Çukurova'nın sevilen karakteri Züleyha, "Artık yaşayamıyorum" dedi ve üzerine benzin döktü.

    #ArtıkSusmam etiketi ile atv'de ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova 59. Bölüme Züleyha'nın kendini yakması damga vurdu. Aşkını kalbine gömüp, hayatını sadece çocuklarına adayan Züleyha için yaşamanın bir anlamı kalmamıştı. Hakkındaki iftiranın ağızlarda sakız olması ve Demir'in çocuklarından mahrum etmesi artık canına yetmişti. Çukurova'nın ortasında üstüne benzin dökerek kendini ateşe vermek isteyen Züleyha'yı Fekeli durdurabildi.

    "ARTIK YAŞAYAMIYORUM"

    Demir Yaman Züleyha'ya hiçbir zaman güvenmemiş, her fırsatta eski nişanlısı Yılmaz'la ilişkisi olduğunu ima etmişti. Demir'in bu takıntısı Züleyha ve Yılmaz'ın video kaydında gördükleriyle iyice çığırından çıktı. Züleyha'ya çocuklarını göstermeme tehdidini artık uygulamaya başladı. Konaktan atılıp, çocuklarının kokusuna hasret kalan Züleyha'ya 'İffetsiz damgası' da vurulunca, yaşadıkları çok ağır geldi. Üstelik Demir Yaman elinin ulaştığı her yere haber salmış, Züleyha'ya kol kanat gerene tehditler savurmuştu. Yaşam alanı gittikçe daralan Züleyha, bu cendereden hayatına son vererek çıkmak istedi.

    "ÇOCUKLARIMA İYİ BAKIN

    Züleyha, Demir Yaman'ın kendisine yaptığı zulümlere şimdiye kadar seyirci kalan dedikoducu Çukurova halkına da bir ders vermek istedi. Çarşının ortasında elindeki benzin bidonunu üstüne dökmeye başladı. Bu zamana kadar sadece çocukları için yaşadığını, çocukları yoksa yaşamanın da bir anlamı kalmadığını söyledi. Züleyha'nın son sözlerinde Çukurovalı'ya bir vasiyeti de vardı. Ölümünün ardından annelerini de iffetsiz bilmemelerini ve çocuklarına iyi bakılmasını istedi. Ölürken bile çocuklarını düşünüyordu.

    FEKELİ YETİŞMESE ZÜLEYHA ÖLECEKTİ

    Züleyha'nın yaşadıklarına acısalar da; ölüme gitmesini izleyen Çukurovalı, bir dram filmi izler gibi, Züleyha'nın intiharını izliyordu. Kimsenin müdahale etmeye de niyeti yoktu. Bir kişi hariç. O da Züleyha'nın yaşadıklarının yakın tanığı Fekeli'ydi. Üzerine boca ettiği benzin, elindeki çakmağın ateşinden alev topuna dönmek üzereydi ki, Fekeli kolundan yakaladığı Züleyha'nın kendini öldürmesine, çocuklarını annesiz bırakmasına izin vermedi. "Sana söz veriyorum evlatlarına kavuşturacağım seni."

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