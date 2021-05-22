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    Yeniasır TV Ekran Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm fragmanı izle

    Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 22.05.2021, 09:08

    Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölümüyle Cuma akşamı Atv ekranlarında izleyicisi ile buluştu. İlk bölümü ile çok beğenilen dizisinin ikinci bölüm fragmanı "Şehzade Celaleddin, emre itaatsizlikten zindana atılacaksın!" başlığı ile yayınlandı. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm fragmanı...

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