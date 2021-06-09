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    Yeniasır TV Ekran Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm fragmanı izle

    Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 09.06.2021, 10:48

    Cuma akşamları Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Bozkır Arslanı Celaleddin'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin bu hafta yayınlanacak olan bölümünde dördüncü bölümünde, babası Sultan Aleaddin ve büyükvalidesi Türkan Hatun arasındaki savaşı bitirmeye çalışan Celaleddin, kurduğu planı uygulamaya koyuyor. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm fragmanı...

    CELALEDDİN VE UZLAG ŞAH KARŞI KARŞIYA

    Moğollar ve Haşhaşilerin birlikte kurdukları tuzak işe yaramış, Türkan Hatun ve Sultan Alaeddin'in orduları karşı karşıya gelmiştir. Şehzade Celaleddin, savaşı başlamadan bitirmek için son bir hamle yapar ve kardeşi Uzlag Şah'a meseleyi teke tek dövüşle halletmeyi teklif eder. Celaleddin, krizi aşabilmek için kurduğu stratejiyi uygularken sürpriz bir sonuçla karşılaşır.

    KUTLU BİKE'YE ÖLÜMCÜL TUZAK

    Harzemşahlar'ın içine düştüğü durumu yakından takip eden Cengiz Han ise yeni bir müttefik edinmek için harekete geçer ve Behram üzerinden Uzlag Şah'a teklif götürür. Türkan Hatun, saraydaki hain olduğunu düşündüğü Kutlu Bike'yi ortadan kaldırmak için ölümcül bir tuzak kurar. Başkentte yuvalanmış Haşhaşileri ortaya çıkarmak için çalışan Ak Şah ise büyük bir tehlikenin ortasına düşer.

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