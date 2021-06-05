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Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Bozkır Arslanı Celaleddin'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı "Bu savaşın neticesini ikimizin vuruşması belirlesin." başlığı ile yayınlandı. Heyecan ve maceranın bir arada olacağı dizi fragmanı ile merak uyandırdı. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin 4. yeni bölüm fragmanı...