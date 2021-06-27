Bozkır Arslanı Celaleddin 7. yeni bölüm fragmanı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/bozkir-arslani-celaleddin-7-yeni-bolum-fragmani" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı "Bu yüzük oğlum Uzlag Şah’ın hakkıdır. Veliahtlığı hayırlı olsun." başlığı ile yayınlandı. İşte dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar...