Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı "Bu yüzük oğlum Uzlag Şah’ın hakkıdır. Veliahtlığı hayırlı olsun." başlığı ile yayınlandı. İşte dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar...
Bozkır Arslanı Celaleddin 7. yeni bölüm fragmanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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