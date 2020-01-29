Hızır, yas tuttuğu bir aylık dönemde hem ailesinden hem de işinden çok uzaklaşmıştır. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 154. bölümü ile ekranlardaydı. EDHO'nun yeni bölüm fragmanı beklenirken dizide Hızır'ın mezarlıktaki sahnesi geceye damgasını vurdu.
Bu dünyada kavuşamadık! EDHO 154. bölüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.