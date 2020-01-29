Bu dünyada kavuşamadık! EDHO 154. bölüm

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/bu-dunyada-kavusamadik-edho-154-bolum" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Hızır, yas tuttuğu bir aylık dönemde hem ailesinden hem de işinden çok uzaklaşmıştır. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 154. bölümü ile ekranlardaydı. EDHO'nun yeni bölüm fragmanı beklenirken dizide Hızır'ın mezarlıktaki sahnesi geceye damgasını vurdu.