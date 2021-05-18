Büyük sır Mahur ve Maraşlı'nın sonu oldu I Maraşlı özel video

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/buyuk-sir-mahur-ve-maraslinin-sonu-oldu-i-marasli-ozel-video" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Maraşlı, Mahur'u gerçekleri anlatmak için geldiğine ikna etmeye çalıştı. Mahur ise Maraşlı'nın söylediklerine inanmadı. Maraşlı, her şeyi planlayanın Necati olduğunu kanıtlamaya çalışsa da bunda başarılı olamadı. Mahur'un söylediği "Yüzünü görmek istemiyorum, sesini duymak istemiyorum" sözleri Maraşlı'da soğuk duş etkisi yarattı. İkilinin ayrılığı oldukça duygusal anlara sahne olurken Mahur'un Celal ile olan fotoğraflarını silmesi dikkat çekti.