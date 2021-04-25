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    Yeniasır TV Ekran Çanakkale Kara Savaşları'nın 106'ncı yılı!

    Çanakkale Kara Savaşları'nın 106'ncı yılı!

    Giriş Tarihi: 25.04.2021, 10:37

    Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yılı etkinlikleri kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda tören yapıldı. Savaşta hayatını kaybeden Yeni Zelandalı askerler için dua edilen program, ülke temsilcileri ve Türkiye Cumhuriyeti adına Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın anıta çelenk bırakmasıyla tamamlandı. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

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