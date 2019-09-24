Canevim 17. bölüm fragmanı izle

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Biran Damla Yılmaz, Özgür Çevik gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yerini aldığı Canevim'in, dün akşam yayınlanan 16. bölümünde heyecan dolu sahneler yer aldı. Taylan'ın Ceylan'a evlilik teklif etmesi ve Ceylan'ın verdiği karar Ömer'i oldukça derinden etkilemiştir. Elvan'ın eski sözlüsünün ortaya çıkması ise olayları iyice içinden çıkılmaz bir hale getirecektir. İşte Canevim'in merakla beklenen 17. bölüm fragmanı...

Atv'nin heyecan dolu dizisi Canevim'İn merakla beklenen 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Canevim'in 16. bölümünde şirketin yeni ortağı olarak ortaya çıkan Ömer'in suçlamaları, Taylan'ın herkesin içinde Ceylan'a evlilik teklif etmesiyle sonuçlanır. Bu olay özellikle Feryal'i küplere bindirirken, Ceylan ise Ömer'i tamamen uzaklaştıracak bir karar verir. Ceylan'ı nikah masasına oturtmak isteyen Taylan, aşkını ispat etmek için her şeyi riske atar. Feryal ise kardeşi Melis'in davranışlarından şüphelenmeye başlamıştır. Müjgan'ın ona oynadığı oyunu fark eden Yener karşı bir hamle yapar. Elvan'ın hayatını karartan eski sözlüsünün ani dönüşü, Elvan ve Ayşe için daha büyük bir tehdidi ortaya çıkarır. Ceylan ve Taylan'ın uçurumun kenarına kadar gelen ilişkileri, ailelerin çıkarttığı krizler ve etraflarındaki tüm sorunlara rağmen devam edecek midir?