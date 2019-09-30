 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Ekran > Canevim 17.yeni bölüm fragmanı izle

Canevim 17.yeni bölüm fragmanı izle

Giriş Tarihi: 30.09.2019, 10:50

Canevim'in merakla beklenen 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her şeye rağmen Taylan ile evlenen Ceylan, geri dönülmez kararlar vermek zorunda kalacaktır. Hamza ise ailesini korumak için elinden geleni yaparken, Elvan ve Günnur Ayşe'ye tüm gerçekleri söylemek zorunda kalır. İşte Canevim 17. yeni bölüm fragmanı...

Ceylan her şeye rağmen Taylan'ın evlenme teklifini kabul eder. Feryal, ailelerin bir araya geldiği akşam, sonuçlarını göze alarak, son bir oyun daha oynar. Ceylan en mutlu olacağı günde ailesi ile Taylan'ın arasında kalır. Tüm yaşananlara rağmen, masallardaki gibi bir düğünle evlenen Ceylan ve Taylan için güzel günler yakındır. Fakat Taylan'ın, Ceylan'ın aklını çelmek için yaptığı her şeyi öğrenmesi için, etraftaki herkesi büyük oyunlarının içine çeker. Ancak öğreneceklerine rağmen, Taylan'a dair hisleri Ceylan için en büyük engeldir. Öte yandan bir iş yemeği için Ömer'in, Tanbaylar'ın evine misafir olması, Ceylan ve Ömer arasında büyük bir yüzleşmeye neden olur.

Ceylan, Taylan'a dair geri dönülmez bir karar vermek zorundadır. Hamza ailesini korumak için bütün gemileri yakarken, Elvan ve Günnur ise Ayşe'ye gerçeği söylemek zorundadırlar. Elvan bu kez ailesiyle birlikte Ayşe için savaşacaktır. Ayşe'nin velayeti için gerçekleşen duruşma Elvan ve Ayşe'yle birlikte, herkesin kaderini belirleyecek olayları da beraberinde getirir.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Canevim 17.yeni bölüm fragmanı izle haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

İzmir polisinden uyuşturucu tacirlerine büyük darbe
İzmir polisinden uyuşturucu tacirlerine büyük darbe
İzmir Buca'da şüpheli ölüm!
İzmir Buca'da şüpheli ölüm!
Markette gördüğü husumetlisine kurşun yağdırdı!
Markette gördüğü husumetlisine kurşun yağdırdı!
Savcı Jülide Ezber bozacak! Bir Zamanlar Çukurova 38. bölüm fragmanı izle!
Savcı Jülide Ezber bozacak! Bir Zamanlar Çukurova 38. bölüm fragmanı izle!
Kız öğrenci, tartıştığı 5 kız tarafından dövüldü
Kız öğrenci, tartıştığı 5 kız tarafından dövüldü
İzmir'de dehşet anları
İzmir'de dehşet anları
Kimse Bilmez 16. yeni bölüm fragmanı
Kimse Bilmez 16. yeni bölüm fragmanı izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 141. bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 141. yeni bölüm fragmanı izle
Savcı Jülide Ezber bozacak! Bir Zamanlar Çukurova 38. bölüm fragmanı izle!
Savcı Jülide Ezber bozacak! Bir Zamanlar Çukurova 38. bölüm fragmanı izle!
Kimse Bilmez 15. yeni bölüm fragmanı izle
Kimse Bilmez 15. yeni bölüm fragmanı izle
Hercai 15. bölüm fragmanı
Hercai 15. bölüm fragmanı izle
Hercai 14. bölüm izle
Hercai 14. bölüm tek parça izle