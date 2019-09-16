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Canevim'in 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Giriş Tarihi: 16.09.2019, 01:26

ATV'nin sevilen dizilerinden Canevim'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 16 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanacak olan Canevim'in 15. bölüm fragmanı yayınlandı. 'Yeni ortağımız ile siz de tanışın istedim!' başlığıyla yayınlanan Canevim'in 15. yeni bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. İşte Canevim'in 15. yeni bölüm fragmanı...

Taylan, Ceylan'dan en azından iyileşene kadar evden ayrılmamasını ister, bunun karşılığında da ona bir söz verir. Taylan'ın akıllıca hamleleri ve değişen tavrı, Ceylan'ın iyice kafasının karışmasına neden olur. İçinde yeşeren duyguları anlamlandırması pek de kolay olmayacaktır. İkili arasındaki yakınlaşmayı fark eden Feryal, ailesine daha büyük bir zarar gelmeden Ceylan'dan kurtulmasını sağlayacak bir oyuna girişirken, Melis ise ortadan kaybolan Ömer'i güçlü bir geri dönüş için ikna etmeye çalışmaktadır. Hamza ve Günnur'un çabalarıyla Elvan için tehlike dinmiş gibi görünse de; Hikmet bu kez Ayşe'yi tehlikeye atacak acımasız bir saldırı düzenler. Elvan'ın Ayşe'yle ilişkisinde dönüm noktası olan bu olay, ne yazık ki Hikmet'in Ayşe'yle ilgili gerçekleri öğrenmesine neden olur. Aile artık sadece Elvan'ı değil, Ayşe'yi de korumak zorundadır.

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