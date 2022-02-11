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    Destan 11. bölüm fragmanını izle

    Giriş Tarihi: 11.02.2022, 16:09

    Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı, başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstlendiği Atv'nin sevilen dizisi Destan'ın 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana, "Batuga, Akkız öldüler değil mi?" sözleri damga vurdu.

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