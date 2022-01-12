Destan 7. bölüm fragmanı izle

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Atv’de izleyicisi ile buluşan ve reytinglerin zirvesinde yer alan ‘Destan’, 18 Ocak Salı akşamı 20.00’de yayınlanacak yeni bölümüyle ekrana muhteşem bir dönüş yapacak. ‘Destan’ın yedinci bölümünden ilk fragman yayınlandığı andan itibaren sosyal medyanın gündemine girerken nefes kesecek bir bölümün müjdesini verdi. İşte Destan'ın yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar....