Eskişehir’de yakınlarının ulaşamadığı için hayatlarından endişe ederek polise ihbarda bulunduğu İlkay Tokkal (42), eşi Emel (41) ve 4 yaşındaki çocukları Doruk evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Yaşanan dehşet ile ilgili Müge Anlı ile Tatlı Sert'te şok bir iddia gündeme geldi.
Eskişehir'deki korkunç olayla ilgili Müge Anlı'da şok iddia! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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