Eskişehir'deki korkunç olayla ilgili Müge Anlı'da şok iddia!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/eskisehirdeki-korkunc-olayla-ilgili-muge-anlida-sok-iddia" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Eskişehir’de yakınlarının ulaşamadığı için hayatlarından endişe ederek polise ihbarda bulunduğu İlkay Tokkal (42), eşi Emel (41) ve 4 yaşındaki çocukları Doruk evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Yaşanan dehşet ile ilgili Müge Anlı ile Tatlı Sert'te şok bir iddia gündeme geldi.