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    Yeniasır TV Ekran Eskişehir'deki korkunç olayla ilgili Müge Anlı'da şok iddia!

    Eskişehir'deki korkunç olayla ilgili Müge Anlı'da şok iddia!

    Giriş Tarihi: 17.02.2021, 12:16

    Eskişehir’de yakınlarının ulaşamadığı için hayatlarından endişe ederek polise ihbarda bulunduğu İlkay Tokkal (42), eşi Emel (41) ve 4 yaşındaki çocukları Doruk evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Yaşanan dehşet ile ilgili Müge Anlı ile Tatlı Sert'te şok bir iddia gündeme geldi.

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