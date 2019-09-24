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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm fragmanı yayınlandı

Giriş Tarihi: 24.09.2019, 01:13

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon fragmanı yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlanan 140. yeni bölüm fragmanı izleyenlerin nefesini kesti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 140. yeni bölüm fragmanı...

Hızır Çakırbeyli, silah ticaretindeki gücüne güç katmak için tasarladığı, çok karlı fakat bir o kadar da tehlikeli buluşuyla tüm dikkatleri üzerine çeker. Bu değeri çok büyük olan icadın ilk denemesi, kopacak olan fırtınanın fitilini ateşler. Yeni silahın hedefindeki ilk kişinin ölümüyle başlayan savaşta, cepheler kolay oluşmayacaktır. Diğer tarafta Çakırbeyliler ve dostlarının, İstanbul'un dört bir yanından yükselttiği sesler de başlatılan yeni savaşın ilanı olacaktır. Hızır Çakırbeyli, sadece işinde değil, aşk hayatındaki buluşuyla da olay yaratır. Uzun bir aradan sonra kalbini açtığı Sevda'nın, babası ve amcasının da masada oturuyor olması, işleri karıştıracaktır. Kız tarafı, ikilinin arasındaki ilişkiyi resmiyete dökmek için hızlı davranmak gerektiğini düşünürken, Çakırbeyli hanesi bu duruma sıcak bakmamaktadır. Hısım mı yoksa hasım mı olacağı henüz belli olmayan masanın yeni üyelerinin, kendi aralarındaki anlaşmazlık da Hızır ve Sevda ikilisinin geleceği üzerinde etkili olacaktır.

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