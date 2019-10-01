Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 141. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO yeni bölüm fragmanı izle

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ATV'nin sevilen dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlanan 141. yeni bölüm fragmanıyla izleyicinin yine nefeslerini kesti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 140. son bölümünü izleyen dizinin takipçileri yeni bölümü heyecanla beklemeye başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında Hızır'ın karşısına büyük bir engel çıkar. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 141. yeni bölüm fragmanı...

Meftun Ailesi'nin başına geçen Feyyaz'ın, yakın zamanda başına bela olabileceğini anlayan Hızır, vakit kaybetmeden harekete geçer. Hızır Ali'ye gizli bir ekip kurmasını söyleyerek verdiği önemli görevle, düşmanından bir adım önde olmayı amaçlamaktadır. Meftunlardan gelecek tehlikelere karşı kuşandığı silahların, Sevda'ya zarar verip vermeyeceği de herkes tarafından merak konusu olacaktır. Feyyaz'ın en büyük dayanağı olan Melike, Çakırbeylilerle akraba olmamak adına elinden geleni ardına koymaz ve bu konuda gözünü ne kadar karartabileceğini kanıtlar. Yeğeni Sevda'ya, Çakırbeylilerin gelini olmanın bedelini göstermek için, ucu Façalılara da dokunacak bir plan hazırlar.

Bunca bela arasında, üretilen yeni silahın ticaretini yapmaya çalışan Hızır'ın karşısına büyük bir engel çıkar. Ağabeyinin ölüm emrini vererek edindiği düşmanı Behram, arkasındaki güçler sayesinde silahın satışına mani olacaktır. Etrafını kendi adamlarıyla donatmayı hedeflediği masanın, reisi olmaya göz diken Feyyaz ise bu düşmanlıktan nemalanma fırsatını kaçırmaz. Behram gibi bir düşmanın masadaki yerini kimse kabul etmeyecek olsa da, Hızır, şeytanla karşı karşıya gelebilmek için, onunla aynı yolda yürümesi gerektiğinin farkındadır.