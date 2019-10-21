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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. yeni bölüm fragmanı izle

Giriş Tarihi: 21.10.2019, 10:08

Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO)'nun merakla beklenen 144. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO'nun yayınlanan son bölümünde izleyiciler heyecan dolu anlara şahit olmuştu. EDHO yeni bölümde neler olacak? merak ediliyor. İşte EDHO 144. yeni bölüm fragmanı...

Hızır, her adımından haberdar olmak istediği Altan'ı takipte kalabilmek için Murat'ı köşeye sıkıştırır. Canına karşılık, Hızır'ın muhbirliğini yapmaya ikna olan Murat, Altan'ın hazırladığı tuzağı Çakırbeylilerle paylaşsa da kaderinden kaçamaz. Kurulan oyunu anında fark eden Altan'ın vereceği karşılık ise Hızır'ın çok sevdiği bir dostu üzerinden olacaktır.

Ağabeyinin ölüm emrini verenlerden intikamını almak isteyen Behzat, yanına Boran'ı da alarak Meftunların yolunu tutmuştur. Hızır'ın onayını almadan Feyyaz'ı öldürmek için yola çıkan ikilinin onun yerine oğlu Dinçer'i vurması ise masayı karıştırır. Başlarına buyruk hareket ettikleri bu eylemi yaparken yeterince önlem almamaları da kolayca açığa çıkmalarına neden olacaktır. Masanın dokunulmazlık kuralını hiçe sayanların infazını isteme hakkına sahip olduğunu bilen Feyyaz ise bu hakkını sonuna kadar kullanacaktır.

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