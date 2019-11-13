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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 147. bölüm izle! EDHO son bölüm tek parça izle

Giriş Tarihi: 13.11.2019, 00:25

12 Kasım Salı günü ATV'de 147. bölümü yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine izleyenleri ekran başına kilitledi. EDHO'nun son bölümünü izleyen diziseverler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 148. yeni bölüm fragmanını heyecanla beklemeye başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu haftaki bölümüne ölümcül pazarlık damga vurdu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 147. son bölüm tek parça izleme sayfası!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 147. Son Bölüm tek parça

Altan, Hızır Ali'nin elinde olmasının verdiği güvenle, rahatça karşına çıkabildiği Hızır'dan, oğlunun canına karşılık içinde çok önemli bilgilerin olduğu bilgisayarı ister. Böyle bir tehdidin karşısında uzlaşma yoluna gitmek zorunda kalan Hızır, bilgisayarı vermeye razı olsa da Tipi'nin beklenmedik çıkışı Hızır Ali'nin hayatını tehlikeye atacaktır. Oğlunun canını kurtarmak için Altan ile anlaşmak zorunda olan bir diğer isim de Tufan'dır. Aynı oyunu Sınırsızlarla birlikte, bu kez silahların saklandığı depoyu öğrenmek için kuran Altan, ne kadar ciddi olduğunu Tufan'ın gözleri önünde yeğeni Kemal'i öldürerek kanıtlayacaktır. Altan yaptığı eylemlerle Çakırbeylilerin sabrını sınarken, Melike Meftun da yeğenleriyle planlar yapmaya devam eder. Ablasının oyunlarından sıkılan Feyyaz ise Meftun ailesinin kontrolünün kendisinde olduğunu bu kez sert bir dille gösterecektir.

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