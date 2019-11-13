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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 147. bölüm tek parça izle

Giriş Tarihi: 13.11.2019, 09:52

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 147. bölümü ile atv ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Salı akşamların daimi birincisi EDHO, son yayınlanan bölümü ile izleyiciyi ekran başına kilitledi. EDHO 147. bölümde Altan, Hızır Ali'nin elinde olmasının verdiği güvenle, rahatça karşına çıkabildiği Hızır'dan, oğlunun canına karşılık içinde çok önemli bilgilerin olduğu bilgisayarı ister. Böyle bir tehdidin karşısında uzlaşma yoluna gitmek zorunda kalan Hızır, bilgisayarı vermeye razı olsa da Tipi'nin beklenmedik çıkışı Hızır Ali'nin hayatını tehlikeye atacaktır. Oğlunun canını kurtarmak için Altan ile anlaşmak zorunda olan bir diğer isim de Tufan'dır. Aynı oyunu Sınırsızlarla birlikte, bu kez silahların saklandığı depoyu öğrenmek için kuran Altan, ne kadar ciddi olduğunu Tufan'ın gözleri önünde yeğeni Kemal'i öldürerek kanıtlayacaktır. Altan yaptığı eylemlerle Çakırbeylilerin sabrını sınarken, Melike Meftun da yeğenleriyle planlar yapmaya devam eder. Ablasının oyunlarından sıkılan Feyyaz ise Meftun ailesinin kontrolünün kendisinde olduğunu bu kez sert bir dille gösterecektir. İşte izleyemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler için EDHO 147. bölüm...

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