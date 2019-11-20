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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. bölüm izle! EDHO son bölüm tek parça izle

Giriş Tarihi: 20.11.2019, 01:09

Yeni bölümüyle izleyici ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 148. bölümü tek parça yayınlandı. EDHO'nun son bölümünü izlemek isteyen diziseverler tarafından 'EDHO son bölüm izle, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz tek parça izle, EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. bölüm fragmanı izle' merak konusu oldu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 148. son bölüm tek parça izleme sayfası!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 148. Son Bölüm tek parça izle

Tufan'ı oğlunun canıyla tehdit ederek silahları ele geçirmeyi başaran Altan, planlarını yaparken Çakırbeylileri nasıl hafife aldığını çok geçmeden anlayacaktır. Alparslan, yine öngörülü davranarak herkesten gizli bir tedbir almış, mermileri kimsenin bilmediği ayrı bir depoya saklamıştır. Çok önemli bir buluş olan silahın asıl değeri mermilerinde olduğundan Altan'ın tüm çabası boşa gitmiş olacaktır. Bu başarısızlık yüzünden en çok canı yanacak kişi olan Tufan ise oğlunu Sınırsızların elinden kurtarabilmek için işbirliği yapmaya devam edecektir. Silahlarını kaybeden Hızır, düşmanlarına karşı gücünü ve ortaklarına karşı itibarını da kaybetmemek için derhal harekete geçmesi gerektiğini bilmektedir. Silahların olduğu deponun yerini Sınırsızlarla paylaşan bir hain olduğunu anlamakta gecikmez. Mermiler üzerinden yapacağı planla hem düşmanını tuzağa çekmeyi hem de masaya ihanet eden kişiyi bulmayı amaçlayacaktır. Bir taraftan masasını kurtarmak için mücadele verirken diğer taraftan Altan ile birlikte hareket ettiğini öğrendiği Sevda'nın da peşine düşecektir.

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